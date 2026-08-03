Frontiera Zero, primo Torneo Internazionale di Calcetto: lo sport come inclusione e condivisione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 22 al 24 luglio la Parrocchia Santo Spirito ha ospitato la prima edizione del Torneo Internazionale di Calcetto Frontiera Zero. L’ iniziativa è stata promossa dall’Associazione Mondo Nuovo di Manfredonia, insieme ai docenti volontari impegnati nel Corso di Lingua Italiana rivolto ai rifugiati ospiti del CAS, Flavio Belvedere, Giuseppe Carone, Mariella Li Bergolis, Emmanuela Troiano e Leonarda Rinaldi. Per tre giorni, ragazzi di nazionalità diversa hanno condiviso il campo da gioco in squadre miste, in un clima di condivisione e rispetto reciproco.

In campo senza differenze

Al torneo hanno partecipato circa 40 ragazzi, dodici sono state le partite disputate. La finale ha visto affrontarsi la squadra Grigia e quella Arancio in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. Dopo il pareggio dei tempi regolamentari sul 6-6, il vincitore è stato decretato soltanto ai calci di rigore. Il momento più significativo è arrivato anche dopo il fischio finale, con il terzo tempo, quando tutti i partecipanti si sono ritrovati insieme per festeggiare, condividere un momento conviviale e premiare i vincitori.