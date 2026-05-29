Francesca Del Taglia si mostra con il nuovo fidanzato poi replica alle critiche: “Si riparte con…”

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A distanza di molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne che le ha fatto ottenere visibilità Francesca Del Taglia continua ad essere molto apprezzata sui social, dove riceve molto affetto ma anche critiche.

Nel programma di Maria De Filippi aveva trovato l’amore, quella con Eugenio Colombo è stata una storia d’amore molto importante, dalla loro unione sono nati due splendidi figli. L’ex corteggiatrice ha da poco ritrovato l’amore, a comunicare la novità ai suoi seguaci è stata lei pubblicato un post in cui si mostra con il nuovo fidanzato.

Francesca Del Taglia ha ritrovato l’amore: i paragoni con l’ex fanno sbottare l’ex corteggiatrice

Dopo la rottura con il padre dei suoi figli si era legata sentimentalmente a Marco Cusmati, la loro relazione però è giunta al capolinea dopo poco tempo. In base a come ne ha parlato lei la rottura non è stata serena, ha infatti detto che fortunatamente non lo aveva presentato ai suoi figli perché il suo sesto senso l’ha spinta a non farlo e non ha sbagliato.

Dopo che Francesca Del Taglia si è mostrata sui social con il nuovo fidanzato moltissimi fan le hanno manifestato grande affetto e si sono detti molto felici di rivederla così sorridente e felice. Non sono mancate però nemmeno le critiche, c’è infatti chi ha subito fatto il paragone con Eugenio Colombo dicendo che esteticamente era meglio del nuovo fidanzato. Lei infastidita ha così replicato: “E vai, si riparte con i paragoni“.