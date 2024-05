Forme del viso: segreti e consigli per un make-up impeccabile

Ogni viso è un capolavoro unico, con le sue proporzioni e i suoi tratti distintivi che lo rendono speciale. Per valorizzare al meglio la propria bellezza, è fondamentale conoscere la forma del viso e imparare a truccarsi nel modo giusto.

In questo articolo, vi guideremo in un viaggio alla scoperta delle diverse forme del viso, svelandovi i trucchi e i segreti per un make-up impeccabile che esalti i vostri punti di forza e camuffi eventuali imperfezioni.

Forme del viso: come riconoscerle

Per prima cosa, è importante identificare la forma del viso che più si avvicina alla vostra. Ecco alcuni semplici consigli per farlo:

Viso ovale: È considerato la forma del viso ideale, in quanto proporzionata e armoniosa. Si caratterizza da una fronte leggermente più larga della mascella e da un mento arrotondato.

Viso rotondo: Si distingue per la larghezza simile a quella dell’altezza e per la fronte e il mento arrotondati.

Viso quadrato: Presenta una mascella squadrata e una fronte ampia, con zigomi ben definiti.

Viso a cuore: Si riconosce per la fronte larga, gli zigomi sporgenti e un mento appuntito.

Viso allungato: Ha una forma allungata e stretta, con una fronte alta e un mento appuntito.

Come truccare le diverse forme del viso

Una volta individuata la forma del viso, è possibile scegliere i prodotti e le tecniche di make-up più adatte per valorizzare i propri lineamenti. Ecco alcuni consigli specifici:

Viso ovale: Fortunatamente, il viso ovale non necessita di particolari correzioni. Per un make-up perfetto, è sufficiente enfatizzare gli occhi e le labbra con colori naturali e luminosi.

Viso rotondo: Per allungare il viso rotondo, è consigliabile utilizzare terre e bronzer per creare delle zone d’ombra ai lati del viso e sul mento. Gli occhi possono essere truccati con eyeliner e mascara allunganti, mentre le labbra con colori tenui e opachi.

Viso quadrato: Per addolcire i tratti del viso quadrato, è importante utilizzare prodotti illuminanti nella zona centrale del viso, evitando di enfatizzare gli angoli. Gli occhi possono essere truccati con sfumature delicate, mentre le labbra con colori morbidi e glossati.

Viso a cuore: Per equilibrare il viso a cuore, è consigliabile enfatizzare la zona del mento con un trucco leggero. Gli occhi possono essere truccati con smokey eyes intensi, mentre le labbra con colori nude o rosati.

Viso allungato: Per accorciare un viso allungato, è possibile utilizzare terre e bronzer sulla fronte e sul mento. Gli occhi possono essere truccati con eyeliner e mascara volumizzanti, mentre le labbra con colori intensi e mat.

Errori da non fare

Oltre a seguire i consigli specifici per ogni forma del viso, è importante evitare alcuni errori comuni che possono vanificare il vostro make-up:

Non utilizzare i prodotti giusti: Scegliete prodotti di qualità e adatti al vostro tipo di pelle.

Non applicare i prodotti in modo uniforme: Per un risultato impeccabile, è fondamentale stendere i prodotti in modo uniforme su tutto il viso.

Non fissare il make-up: Per far durare il make-up più a lungo, è consigliabile utilizzare un fissatore spray.

Come valorizzare il viso

Oltre al make-up, ci sono altri modi per valorizzare il viso e mettere in risalto la propria bellezza:

Cura della pelle: Una pelle sana e luminosa è la base per un make-up impeccabile. Seguite una corretta routine di skincare per mantenere la vostra pelle idratata e nutrita.

Acconciatura: Scegliete un’acconciatura che valorizzi la forma del vostro viso e completi il vostro look.