Foresta Umbra, Vignanotica, Bosco Quarto: partenza meravigliosa delle escursioni gratuite organizzate dal Parco Nazionale Gargano

Foresta Umbra, Vignanotica, Bosco Quarto.

È stata una partenza meravigliosa quella delle escursioni gratuite organizzate dal Parco Nazionale del Gargano in occasione del trentennale della sua istituzione.

Famiglie, bambini, amanti della natura hanno potuto vivere una giornata all’insegna dell’ambiente, ammirando e conoscendo meglio le bellezze naturalistiche del territorio.

Di grandissimo livello il contributo fornito dalle guide che hanno accompagnato i partecipanti, a conferma della qualità di AIGAE, LAGAP e ASSOGUIDE e della validità dell’idea del Commissario Straordinario Raffaele Di Mauro.

Un’esperienza stupenda, che proseguirà nelle prossime settimane con gli altri itinerari proposti dall’Ente Parco, che è possibile consultare all’indirizzo web www.parcogargano.it, dove possono essere visionate e scaricate le schede presenti all’interno del programma generale degli eventi dedicati al trentennale.

Si ricorda che per prendere parte alle escursioni gratuite è necessario contattare, via telefono o via mail, le guide a cui sono affidato i singoli itinerari, i cui riferimenti dettagliati sono contenuti nelle schede.