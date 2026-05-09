Politica Manfredonia
Manfredonia, prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi
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Manfredonia, prorogato il contratto con la C&C per la gestione dei tributi
Manfredonia – Prorogato per un anno il contratto tra la C&C ed il Comune di Manfredonia.
La nuova proroga del contratto viene disposta fino all’11 maggio 2027 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura di gara, entro il limite massimo previsto contrattualmente, pari ad un anno, con espressa previsione che, in caso di aggiudicazione anticipata della gara per l’individuazione del nuovo concessionario, il rapporto contrattuale si intenderà risolto nel termine.