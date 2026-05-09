Chi è Pippo Pelo: la storia dello speaker di Radio Kiss Kiss

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Quando si parla di radio italiana, soprattutto nel Sud, uno dei nomi più riconoscibili è senza dubbio Pippo Pelo. Voce storica di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo è riuscito negli anni a trasformare ironia, comicità e spontaneità in un marchio personale amatissimo dal pubblico. In questo articolo ve lo presentiamo.

Tutto su Pippo Pelo!

Dietro il celebre nome d’arte si nasconde Cesare Falcone, nato a Salerno il 16 settembre 1966. Laureato in Giurisprudenza, il futuro showman scopre molto presto la passione per la radio. I suoi primi passi avvengono nel 1984, quando, appena diciottenne, debutta nell’emittente locale Radio Bussola 24 di Salerno. È lì che nasce il suo amore per il microfono e per l’intrattenimento radiofonico.

La svolta arriva nel 1989, quando partecipa ai provini di Radio Kiss Kiss, storica emittente nata a Napoli. Superata la selezione, entra ufficialmente nel network nel 1990 con il programma “Il Pelo dell’uovo”. Da quel momento comincia una lunga carriera che lo renderà uno degli speaker più popolari della radio italiana.

Il nome “Pippo Pelo” nasce proprio in quel periodo. Secondo quanto raccontato dallo stesso conduttore, fu il regista del suo primo programma a consigliargli uno pseudonimo per evitare che gli ascoltatori lo riconoscessero durante gli scherzi telefonici, diventati poi uno dei suoi tratti distintivi.

Negli anni Duemila esplode definitivamente il successo grazie a “Pelo e Contropelo”, trasmissione cult di Radio Kiss Kiss premiata nel 2009 con la prestigiosa Grolla d’Oro come miglior programma del mattino. Il format ha anche contribuito al lancio di numerosi talenti della comicità italiana, tra cui Gigi e Ross e Virginia Raffaele.

Parallelamente alla radio, Pippo Pelo ha lavorato anche in televisione e al cinema. Ha partecipato a programmi come “Scherzi a Parte”, “Cronache Marziane” e “Amici”, oltre a recitare in film diretti da Alessandro Siani e Vincenzo Salemme.

Oggi Pippo Pelo continua a essere una delle colonne portanti di Radio Kiss Kiss con il “Pippo Pelo Show”, confermandosi una delle voci più amate e longeve della radiofonia italiana.

Fonte: Facebook

FONTI:

radiospeaker

eccellenzeitaliane

Wikipedia