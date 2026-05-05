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Comune Manfredonia, scioglimento consensuale del rapporto con la società che curava la comunicazione istituzionale

MANFREDONIA, è durato meno di un anno il servizio affidato alla Stinet Srl di San Severo per la comunicazione istituzionale dell’ente sipontino.

Il contratto, siglato nel luglio 2025, è stato sciolto consensualmente in data 30/04/2026 perchè nel corso dell’esecuzione del servizio si è registrata una progressiva evoluzione delle esigenze organizzative e operative di entrambe le Parti, anche in relazione alle dinamiche di coordinamento e gestione delle attività, con difficoltà operative e logistiche tra i vari soggetto coinvolti, compresi i disagi correlati alla distanza tra le sedi che hanno inciso sulle modalità di coordinamento e gestione del servizio.

Lo ha scritto in una determina il dirigente Matteo Ognissanti.