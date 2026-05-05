Quattro prestigiosi riconoscimenti per l’Olio Clemente ed il suo Biologico IGP Puglia al premio “L’Oro della Puglia 2026”
Manfredonia (FG) / Torremaggiore (FG) – Straordinario successo per l’azienda Olearia Clemente srl di Manfredonia (FG), che ha recentemente arricchito il proprio palmarès con quattro importanti premi per il suo olio “Clemente Bio IGP Puglia”. Le vittorie sono state certificate durante le prestigiose competizioni del 2026 organizzate dall’O.L.E.A., l’Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori A.P.S..
Lo scorso 3 maggio 2026, presso il Comune di Torremaggiore (FG), l’azienda si è distinta in ambito regionale conquistando la vetta delle classifiche:
- 1º Premio nella categoria “Fruttato Medio – Blend” al 18° Concorso Regionale degli Oli Extravergini di Oliva “L’Oro della Puglia”.
- 1º Premio nella medesima categoria, “Fruttato Medio – Blend”, al 7° Concorso Regionale degli Oli Extravergini di Oliva “L’Oro di Federico II”.
Questi due importanti riconoscimenti regionali si aggiungono ai successi ottenuti in ambito nazionale il 18 aprile 2026 a Fano (PU), durante il 17° Concorso degli Oli Extravergini di Oliva Italiani “L’Oro d’Italia”:
- 2º Premio ex-aequo per la categoria “Fruttato Medio – Blend – Bio”.
- 2º Premio nella sezione “OLI IGP”, sempre per la categoria “Fruttato Medio – Blend”.
A coronare l’altissima qualità del prodotto, le giurie hanno conferito all’Olearia Clemente anche i prestigiosi sigilli della “Lode di Eccellenza” e le “5 Gocce d’Oro O.L.E.A.”. Un poker di vittorie che conferma la dedizione dell’azienda nel portare l’eccellenza dell’olio pugliese ai vertici del settore. I premio vinti si vanno ad aggiungere ad una lunghissima lista di premi vinti negli anni dall’Azienda della Famiglia Clemente che conferma l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del prodotto del territorio in tutto il mondo.