Eurovision Song Contest 2026, vince la Bulgaria con Dara: Sal Da Vinci quinto

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La Bulgaria conquista il suo primo Eurovision

La Bulgaria entra nella storia dell’Eurovision Song Contest 2026 grazie alla vittoria di Dara con il brano Bangaranga. La cantante bulgara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita a convincere sia le giurie di qualità sia il pubblico da casa, conquistando il primo trionfo assoluto per il Paese nella competizione europea.

Fino a oggi il miglior risultato della Bulgaria era stato il secondo posto ottenuto nel 2017. Il successo di Dara rappresenta quindi una svolta storica per la musica bulgara e per l’intera manifestazione.

Classifica Eurovision 2026: Italia quinta con Sal Da Vinci

L’Italia chiude al quinto posto con Sal Da Vinci e il brano Per Sempre Sì, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Nonostante il risultato fuori dal podio, il cantante napoletano può consolarsi con gli ottimi numeri registrati sulle piattaforme digitali: la canzone ha superato i 60 milioni di streaming.

Sul palco di Vienna era presente anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, volato in Austria per sostenere la musica italiana e promuovere il turismo musicale come strumento strategico per l’economia nazionale.

Sul podio, oltre alla Bulgaria, salgono Israele al secondo posto e Romania al terzo. Deludono invece le favorite della vigilia: Finlandia sesta e Australia quarta.

Eurovision 2026 tra musica e tensioni politiche

Anche quest’anno l’Eurovision Song Contest è stato segnato dalle polemiche legate al conflitto a Gaza. Per il terzo anno consecutivo diverse delegazioni e movimenti hanno contestato la presenza di Israele nella competizione.

Cinque Paesi — Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia — hanno scelto di disertare l’evento in segno di protesta. Nel pomeriggio della finale, circa 3mila manifestanti hanno partecipato a un corteo Pro-Pal organizzato nel centro di Vienna.

Durante la serata si sono sentiti alcuni fischi all’ingresso sul palco del rappresentante israeliano Noam Bettam. Al termine dell’esibizione, il cantante ha pronunciato lo slogan «Am Yisrael Chai!» (“Il popolo d’Israele vive”), nonostante il regolamento dell’Eurovision vieti messaggi politici sul palco.

Le contestazioni sono proseguite anche durante l’assegnazione dei voti del televoto, che hanno spinto Israele fino al secondo posto finale.