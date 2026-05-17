Helena Prestes annuncia il ritorno in Italia: “Sto facendo la valigia”

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella influencer è da ormai due settimane in America e più precisamente a New York per impegni di lavoro. Una permanenza nella Grande Mela che potrebbe avere i giorni contati. Ad annunciarlo è stata la fidanzata di Javier Martinez con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. La 35enne di San Paolo ha dichiarato le seguenti parole, sponsorizzando un evento che si terrà in Campania a fine mese: “Volevo solo dire una cosa.. 29, 30 e 31 maggio sono a Capri per l’evento di Vip Champion. Chi non va, perde. Io sto già facendo la valigia. Ciao”. Helena Prestes ha confermato la presenza all’evento più atteso dell’estate dove personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si incontrano nello sfondo di Capri.

Helena Prestes presente alla nuova edizione di Vip Champion

La modella brasiliana sarà presente alla nuova edizione di Vip Champion in svolgimento a fine mese sull’isola di Capri. Helena Prestes ha già partecipato all’evento l’anno scorso insieme a Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno della casa del Grande fratello 2024. Nel frattempo, la donna continua la sua vacanza lavoro a New York. In queste ore, l’ex gieffina ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram in cui compare per le vie della Grande Mela mentre mangia un frullato.