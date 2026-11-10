Tale e Quale Show, anticipazioni 11 novembre: tutte le imitazioni della semifinale e Pieraccioni in giuria

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La corsa verso il titolo entra nel vivo a Tale e Quale Show. Mercoledì 11 novembre, in prima serata su Rai 1, Carlo Conti conduce la semifinale di Tale e Quale Show 16, una puntata decisiva per gli undici concorrenti ancora in gara.

La classifica resta apertissima e ogni punto potrebbe risultare determinante in vista della finalissima della prossima settimana. Dopo il successo conquistato da Stefano Meloccaro nell’ultimo appuntamento, tutti i protagonisti tornano sul palco con nuove trasformazioni e imitazioni pronte a conquistare giuria e pubblico. Quali saranno le imitazioni della semifinale di Tale e Quale Show? Chi riuscirà a guadagnare punti preziosi per la finale? E che ruolo avrà Leonardo Pieraccioni in questa serata decisiva?

Tale e Quale Show: Leonardo Pieraccioni ospite della semifinale

La semifinale di Tale e Quale Show accoglie un ospite d’eccezione. Al tavolo dei giudici arriva infatti Leonardo Pieraccioni, che affiancherà Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

Il regista e attore toscano porterà il suo stile ironico e sarà chiamato a valutare le performance dei concorrenti insieme alla giuria fissa. Anche il pubblico da casa continuerà a contribuire al risultato finale attraverso i canali social del programma, assegnando punti alle esibizioni preferite.

Tale e Quale Show: tutte le imitazioni della semifinale dell’11 novembre

Le imitazioni di Tale e Quale Show promettono spettacolo e sfide molto diverse tra loro.

Jasmine Carrisi interpreterà Madonna, mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Marcella Bella. Roberta Morise renderà omaggio a Mia Martini, mentre Paola Perego salirà sul palco nei panni di Iva Zanicchi.

Grande attesa anche per Selma, che proverà a difendere il primo posto in classifica con l’imitazione di Whitney Houston. Dopo la vittoria della scorsa settimana, Stefano Meloccaro vestirà invece i panni di Pippo Franco.

Completano il cast delle imitazioni Max Paiella come Michele Zarrillo, Andrea Perroni nei panni dei Gipsy Kings, Vladimir Randazzo come Domenico Modugno e Anna Pettinelli, chiamata a una prova molto particolare con Jessica Rabbit.

Selma difende il primato prima della finale

La classifica generale di Tale e Quale Show vede ancora Selma al comando, ma il margine sugli inseguitori resta minimo.

La vittoria conquistata da Stefano Meloccaro nell’ultima puntata grazie all’imitazione di Bruno Lauzi ha dimostrato che gli equilibri possono cambiare rapidamente. Proprio per questo la semifinale rappresenta un passaggio fondamentale prima dell’assegnazione del titolo.

Non mancherà inoltre il tradizionale spazio dedicato a Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che questa settimana daranno vita a una trasformazione molto particolare vestendo i panni di Cenerentola e Fiona.

Tra imitazioni, musica dal vivo e una classifica ancora tutta da scrivere, la semifinale di Tale e Quale Show promette dunque una serata ricca di spettacolo e determinante per la corsa verso la vittoria finale.