Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: la nuova variazione di palinsesto

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano ogni giorno più di 2 milioni di utenti sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato una nuova variazione di palinsesto che siamo sicuri farà felice il pubblico. In particolare, Forbidden Fruit raddoppierà la sua messa in onda in televisione. In particolare, la serie tv oltre ad andare in onda nella fascia pomeridiana sbarcherà anche nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset. Le vicende di Yildiz insieme al resto dei personaggi andranno in onda ogni giovedì in prima serata a partire dal 12 marzo. La dizi turca prenderà il posto di Striscia La Notizia, che ha chiuso i battenti registrando un nuovo flop di ascolti.

Forbidden Fruit, nuovo fenomeno delle reti Mediaset

La serie tv debutterà il12 marzo in prima serata su Canale 5. Forbidden Fruit ha dimostrato di essere un nuovo fenomeno turco delle reti Mediaset, registrando ogni giorno sempre più ascolti. Le anticipazioni sui prossimi appuntamenti trasmessi in televisione rivelano che Yigit obbligherà Ender e Kaya a diventare marito e moglie se non voglio che chiuda per sempre i rapporti con loro. Halit, invece, permetterà ad Yildiz di tornare ad abitare alla tenuta dopo aver riabbracciato il loro vero figlio Hatican. Infine Sahika continuerà a tramare alle spalle della famiglia Argun.