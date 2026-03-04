Forbidden fruit arriva in prima serata su Canale 5: svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belle notizie per i fans di Forbidden fruit, la serie tv turca che sta registrando importanti dati di ascolto sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha appena annunciato una novità che siamo sicuri farà contenti i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Yildiz ed Ender. In particolare, la dizi turca sbarcherà in prima serata a partire da giovedì 12 marzo. Forbidden fruit prenderà così il posto lasciato vacante da Striscia La notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che non ha sfondato in termini di ascolto nonostante la messa in onda nella prima serata e la presenza di molti ospiti illustri come Maria De Filippi.

Forbidden fruit sbarcherà in prima serata da giovedì 12 marzo. Le vicende di Yildiz e Ender sono pronte a conquistare il pubblico italiano anche nella fascia serale dopo il successo ottenuto nel pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate della dizi turca raccontano che YIldiz sarà disperata dopo la scoperta che il suo vero figlio è stato scambiato alla nascita. Halit riuscirà a ritrovare il bambino dopo aver parlato con il capo della struttura ospedaliera. Infine Yigit inizierà una storia d’amore segreta con Lila dopo che Sahika gli chiederà di allontanarsi da lei.