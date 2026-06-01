Forbidden Fruit cancellato su Canale 5: ecco quando e perché

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Forbidden Fruit è tra le serie tv turche più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, Mediaset ha deciso di effettuare un piccolo cambio di programmazione che siamo sicuri non farà piacere ai fans. Scendendo nei dettagli, la serie tv turca non andrà in onda martedì 2 giugno per permettere al pubblico di poter trascorrere la Festa della Repubblica in totale tranquillità e non perdere nessun colpo di scena. Al posto di Forbidden Fruit, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere la replica della prima puntata di Un nuovo inizio, la serie tv con Megan Montaner, attrice spagnola nota in Italia per il ruolo di Pepa Balmese ne Il Segreto

Forbidden fruit si ferma il 2 giugno

Un nuovo inizio prenderà il posto di Forbidden Fruit nel pomeriggio di martedì 2 giugno. La serie tv turca non andrà in onda in occasione della Festa degli 80 anni della Repubblica. La programmazione di Canale 5 tornerà regolare a partire dal 3 giugno. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Yildiz sarà sempre più vicina a Kerim, il nuovo manager dell’azienda Argun. La donna sarà all’oscuro che il nuovo arrivato è in combutta con Mert per far fallire Halit. Intanto il matrimonio tra Ender e Kaya sarà sempre più in crisi. L’avvocato sarà deluso dalla moglie che gli aveva nascosto di essere entrata in possesso di una parte dell’azienda Argun.