Un nuovo inizio con Megan Montaner cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Canale 5

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Un nuovo inizio è la nuova serie tv di Megan Montaner. Sbarcata a fine maggio sui teleschermi di Canale 5, la fiction con la nota attrice spagnola ha totalizzato 2 milioni di telespettatori. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un cambio di programmazione. In particolare, Un nuovo inizio raddoppierà la propria messa in onda martedì 2 giugno sui teleschermi di Canale 5. Medisaset ha deciso di trasmettere la replica della prima puntata a partire dalle ore 14:10. La storia di Maria e Manuel prenderà il posto di Forbidden fruit, che resterà ferma in occasione della Festa della Repubblica. Dalle 22:00, invece, verrà trasmessa la seconda puntata della fiction con Megan Montaner dove sono attesi diversi colpi di scena.

Un nuovo inizio raddoppia la propria messa in onda martedì 2 giugno

Un nuovo inizio raddoppierà la propria messa in onda martedì 2 giugno sui teleschermi di Canale 5. Al pomeriggio verrà trasmessa la replica della prima puntata della fiction mentre dalle 22:00 andrà in onda il secondo appuntamento. Le anticipazioni della fiction con Megan Montaner raccontano che il corpo della prima moglie di Manuel, Ilantos, verrà ritrovato nelle gelide acque di un fiume. Il protagonista verrà portato in carcere con l’accusa di averla uccisa. Ramon, intanto, inizierà a dubitare delle nozze tra suo nipote e Maria dopo aver parlato con Justa.