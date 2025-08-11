Forbidden Fruit cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. In onda ogni giorno su Canale 5, le vicende di Yildiz e Zeynep sono entrate nei cuori degli italiani. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso un cambio di programmazione dell’ultimo momento. La serie tv infatti non andrà in onda il 15 agosto in occasione di Ferragosto nonostante all’inizio era stato confermato l’appuntamento. Forbidden Fruit sarà sostituita da un film sentimentale. Anche Io sono Farah subirà la stessa sospensione come If you love, la nuova serie tv con protagonista Kerem Bursin che il pubblico conoscenza per la sua partecipazione in Love is in the air.

Forbidden Fruit anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Kemal stringerà un’alleanza con Ender per rovinare le nozze tra Halit e Yildiz. L’uomo otterrà un lavoro come nuovo autista di Emir, che lo porterà ad abitare alla tenuta Argun. Per questo motivo, Yildiz rimarrà senza parole quando si ritroverà l’ex marito. La donna proverà a far licenziare l’uomo sebbene invano. Nel frattempo, Halit trascorrerà un momento di passione con Ender dopo averle fatto una scenata di gelosia. Un imprenditore metterà gli occhi addosso alla donna, facendo ingelosire il marito di Yildiz.