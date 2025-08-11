Forbidden Fruit anticipazioni dal 18 al 22 agosto: Halit finisce a letto con Ender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano anche nel corso delle nuove puntate in programma da 18 al 22 agosto in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Ender e Kemal uniranno le forze per distruggere il matrimonio tra Halit e Yildiz. L’uomo otterrà un lavoro come autista personale di Emir grazie all’aiuto di Ender. Nel frattempo, Cem capirà che Zeynep è giù di morale, tanto da proporle di fare una passeggiata. Durante l’incontro, l’imprenditore le dichiarerà il proprio interesse. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Zeynep chiederà a Alihan una spiegazione per non essersi presentato a un appuntamento importante. La donna delusa deciderà di chiudere la relazione.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit cede alla passione con Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda dal 18 al 22 agosto su Canale 5 rivelano che Alihan dimostrerà di essere geloso della crescente intesa tra Zeynep e Cem. L’uomo inviterà il migliore amico a cena per saperne di più. Halit, intanto, rimprovererà sua moglie per le ingenti spese fatte con la sua carta di credito. Yildiz incontrerà poi Kemal che si trasferirà nella sua tenuta come nuovo autista della famiglia. L’incontro con l’ex marito lascerà la donna profondamente sconvolta. Yildiz proverà a far licenziare Kemal ma senza riuscirci. Il pubblico scoprirà che Halit non è a conoscenza del passato matrimonio tra sua moglie e kemal. Infine Ender e l’ex marito cederanno nuovamente alla passione.