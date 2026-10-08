Forbidden fruit cambia programmazione su Canale 5: doccia gelata per i fans

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Forbidden fruit è tra le serie tv più seguite della televisione italiana. In onda da ormai oltre un anno su Canale 5, le vicende di Yildiz e Ender sono viste da quasi 2 milioni di telespettatori. Un grande successo che però sarà vittima di un cambio di programmazione per il mese di ottobre. Scendendo nei dettagli, Forbidden fruit non andrà più in onda di domenica pomeriggio a causa del ritorno di Amici. Dall’11 ottobre, la serie tv rimarrà sospesa per fare posto alla nuova edizione dello storico talent show condotto da Maria De Filippi. Anche Tutto per la mia famiglia subirà la stessa programmazione per quanto concerne la domenica pomeriggio.

Forbidden fruit non va più in onda di domenica pomeriggio dall’11 ottobre

Forbidden fruit non andrà più in onda di domenica pomeriggio a partire dall’11 ottobre a causa del ritorno di Amici nel palinsesto. La serie tv verrà trasmessa da lunedì al sabato con appuntamenti ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni narrano che grande attenzione sarà focalizzata su Sahika che apparirà desiderosa di potere dopo essere riuscita a diventare la moglie di Hasan Ali con l’inganno. Zehra, invece, divorzierà da Mert dopo aver capito che l’ha usata per ottenere le quote dell’azienda.

Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)