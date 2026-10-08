Angelina Mango ha ritrovato l’amore: beccata con un noto attore italiano

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Angelina Mango è tre la artiste italiane più amate. La ragazza è reduce da un’estate di grande successo. L’ex vincitrice di Sanremo ha infatti girato l’Italia con la sua canzone dal titolo Canto d’amore in collaborazione con Marco Mengoni. In queste ore, l’ex stella di Amici è tornata al centro dell’attenzione per una segnalazione riguardante la sua vita privata. Angelina Mango avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un noto attore italiano. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la cantante de La noia avrebbe iniziato una storia con Matteo Oscar Giuggioli.

Angelina Mango avrebbe una storia con Matteo Oscar Giuggioli

Angelina Mango non sarebbe più single. La cantante italiana avrebbe iniziato una storia d’amore con Matteo Oscar Giuggioli, il protagonista di Nord sud ovest est, la serie tv di Sky che narra la storia degli 883. Nella segnalazione postata da Deianira Marzano si legge: “Matteo, l’attore che fa Matteo Repetto è l’attuale compagno della cantante. Li ho visti più volte insieme. E’ una bella coppia.” Nel frattempo, il noto attore tornerà ad essere protagonista in tv il 9 ottobre con la seconda edizione della serie tv, che l’ha portato al successo in Italia.

Angelina Mango (Screen Ig @angelinamango_)