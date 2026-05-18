Adriano Celentano ricoverato in ospedale? Parla Claudia Mori

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Adriano Celentano è sicuramente uno dei cantanti più amati del pubblico italiano. Le canzoni del Molleggiato sono entrate nei cuori di tutti. In queste ore, il cantante ha fatto preoccupare i suoi fans a causa di un’indiscrezione riguardante le sue condizioni di salute. Nella serata di ieri 17 maggio, Claudio Lippi ha pubblicato un post nel suo profilo Facebook in cui ha affermato che Adriano Celentano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nel post si leggono le seguenti parole: “Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli.”

Claudia Mori smentisce il ricovero di Adriano Celentano

A distanza di ore dall’indiscrezione che ha gelato l’Italia intera, ecco che Claudia Mori ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia La Presse per fare chiarezza sulla situazione. La donna ha riferito che Adriano Celentano è stato in ospedale per un check up di routine, tanto da essere già a casa. La cantante ha fatto sapere: “Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine. Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”. I fans del Molleggiato potranno tirare un sospiro di sollievo dopo la grane paura di queste ultime ore.