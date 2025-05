[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA, UNGHERESI E CROATI PER UN’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Due delegazioni ospiti dell’ITET Notarangelo Rosati -Giannone Masi nell’ambito del progetto Erasmus+ “Green Way Eating”

FOGGIA – Provengono da due istituti di Croazia e Ungheria gli studenti che hanno raggiunto Foggia per il progetto Erasmus+ “Green Way Eating” dell’ITET Notarangelo Rosati – Giannone Masi. Alunni e docenti stanno effettuando una full immersion nelle bellezze e nella cucina pugliese. Si tratta di un progetto all’insegna dell’alimentazione sostenibile con invito alla fruizione dei prodotti locali e che ha incluso anche la realizzazione di orti educativi nei cortili delle scuole coinvolte. Gli studenti dell’istituto foggiano hanno illustrato ai colleghi stranieri le peculiarità del territorio e le potenzialità dell’istituto foggiano.

Una settimana, organizzata grazie alla ferma volontà della dirigente scolastica Roberta Cassano, del responsabile del progetto Erasmus Antonio Piazzolla, che vede gli interventi di Giuseppina Cutolo, referente dell’associazione Italia Nostra della sezione di Foggia e del professor Nicola Beccia, che hanno illustrato quello che è l’emblema di Foggia, ovvero le fosse granarie e transumanza.

A seguire, un tour enogastronomico della Capitanata grazie ad Ilenia Diana di Only Food e alla guida turistica Franca Palese: fosse granarie, Foresta Umbra, il frantoio “Fiorentino” di Vico del Gargano, oltre ad una colazione e pesca su un trabucco a Vieste. Non mancherà l’esperienza diretta in cucina grazie alla collaborazione con l’IISS R.Bonghi di Lucera che ospiterà le tre delegazioni per un laboratorio di cucina tradizionale e pranzo preparato da alunni e professori con grande professionalità e maestria.