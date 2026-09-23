Foggia, scuola e disabilità, l’allarme del Meda Puglia: “Per i bambini autistici orari fino alle 14.00 insostenibili”

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FOGGIA, SCUOLA E DISABILITÀ, L’ALLARME DEL M.E.D.A. PUGLIA: «PER I BAMBINI AUTISTICI ORARI FINO ALLE 14:00 INSOSTENIBILI»

Foggia, 23 settembre 2026 – «Così le famiglie sono costrette a scegliere tra diritto allo studio e diritto alla cura». È l’allarme lanciato dal M.E.D.A. Nazionale Puglia – Movimento Europeo Diversamente Abili, dopo le numerose segnalazioni ricevute da genitori di Foggia e provincia in merito ai nuovi orari scolastici, con uscita fino alle 14:00 nella scuola primaria e alle 13:30 nella scuola dell’infanzia.

Secondo l’associazione, per molti alunni con disabilità e, in particolare, con disturbo dello spettro autistico, trascorrere cinque o sei ore consecutive in ambienti affollati e caratterizzati da stimoli sensoriali può rappresentare una difficoltà significativa, con ripercussioni sul benessere del bambino e sulla possibilità di proseguire nel pomeriggio le terapie riabilitative.

«Ci chiediamo se sia stato valutato l’impatto reale di questi orari sui bambini più fragili – dichiara Miriam Ventura, Segretaria Regionale M.E.D.A. Puglia –. Per alcune famiglie uscire alle 14 significa dover concentrare nel pomeriggio pranzo, riposo, compiti e terapie come logopedia, ABA e neuropsicomotricità. Ritmi che possono diventare insostenibili».

Il M.E.D.A. Puglia chiede quindi flessibilità negli orari di uscita per gli alunni con disabilità certificata, maggiore attenzione agli spazi di decompressione e alla gestione della mensa, oltre a un coordinamento tra scuola, famiglia e servizi riabilitativi.

L’associazione sollecita inoltre la convocazione dei GLO e dei Tavoli per l’inclusione, affinché le esigenze dei singoli alunni possano essere valutate caso per caso.

«Serve un sussulto di buon senso – conclude Ventura –. Se non arriveranno risposte concrete, siamo pronti ad avviare una battaglia formale per tutelare le famiglie e il diritto dei bambini a un percorso scolastico realmente inclusivo».

Il M.E.D.A. Nazionale Puglia conferma infine la propria disponibilità a supportare le famiglie che stanno incontrando difficoltà o dinieghi rispetto alle richieste di flessibilità.

Contatti stampa e segnalazioni famiglie

M.E.D.A. Nazionale Puglia – Movimento Europeo Diversamente Abili

Segretaria Regionale: Miriam Ventura

Ufficio stampa Puzzle d’Amore APS-ETS