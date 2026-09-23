Tale e Quale Show 2026, nuova giuria e cast rinnovato: tutte le anticipazioni della sedicesima edizione con Carlo Conti

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La sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026 è pronta a tornare su Rai 1 con una novità che cambia gli equilibri della prima serata: il programma abbandona la sua storica collocazione e debutta mercoledì 23 settembre, con nove puntate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi. La formula resta quella che il pubblico ama: trasformazioni, imitazioni e performance dal vivo. Ma a cambiare, e parecchio, sono i protagonisti. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi ci sarà in giuria? Quali concorrenti saliranno sul palco? E cosa aspettarsi dalle trasformazioni di questa nuova edizione?

Tale e Quale Show 2026: la nuova giuria con Elettra Lamborghini e Alessandro Siani

La sedicesima edizione porta una ventata di novità dietro il bancone dei giudici. Accanto al confermatissimo Cristiano Malgioglio, arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, due personalità diversissime che promettono di dare nuova energia al programma.

Elettra Lamborghini porterà la sua esperienza nel mondo della musica pop e della TV, con un occhio attento alle performance vocali e alla presenza scenica.

porterà la sua esperienza nel mondo della musica pop e della TV, con un occhio attento alle performance vocali e alla presenza scenica. Alessandro Siani , comico e attore amatissimo, aggiungerà una componente ironica e spontanea, capace di alleggerire anche i giudizi più severi.

, comico e attore amatissimo, aggiungerà una componente ironica e spontanea, capace di alleggerire anche i giudizi più severi. Cristiano Malgioglio resterà il punto fermo della giuria, con il suo stile inconfondibile e le sue valutazioni sempre molto attese dal pubblico.

La vera novità è però il quarto giudice a sorpresa, diverso ogni settimana, che commenterà le esibizioni e parteciperà alla classifica. Una scelta che punta a rinnovare il programma senza snaturarlo, aggiungendo varietà e imprevedibilità.

Il cast 2026: da Paola Perego a Jasmine Carrisi, tra TV, musica e comicità

Il cast della sedicesima edizione è uno dei più eterogenei degli ultimi anni. Carlo Conti ha riunito volti della TV, della musica, della radio e della comicità, creando un gruppo che promette trasformazioni molto diverse tra loro.

Tra i nomi più attesi:

Paola Perego , pronta a mettersi in gioco in una veste completamente nuova.

, pronta a mettersi in gioco in una veste completamente nuova. Maddalena Corvaglia , che torna in prima serata con una sfida tutta musicale.

, che torna in prima serata con una sfida tutta musicale. Anna Pettinelli , Roberta Morise e Jasmine Carrisi , che porteranno sul palco esperienze e stili differenti.

, e , che porteranno sul palco esperienze e stili differenti. Selma, giovane talento già noto al pubblico Rai.

Sul fronte maschile:

Stefano Meloccaro ,

, Max Paiella ,

, Andrea Perroni ,

, Vladimir Randazzo.

E poi il ritorno di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che gareggeranno come un unico concorrente, mantenendo la formula dei loro duetti che negli anni è diventata un cult del programma.

Come funzionano le trasformazioni: coach, trucco, parrucco e performance dal vivo

Il cuore di Tale e Quale Show resta la trasformazione. Ogni settimana i concorrenti devono studiare un artista diverso, imitarne voce, movenze, look e presenza scenica. Dietro ogni performance c’è un lavoro che dura giorni.

Tutto è rigorosamente dal vivo, dalle voci alle esibizioni, con trucco, parrucco e costumi che completano la magia della trasformazione.

Il pubblico avrà un ruolo attivo: potrà votare le esibizioni più amate sui social Rai (Instagram, Facebook, X, TikTok). Le tre performance più votate riceveranno 5, 3 e 1 punto da sommare ai giudizi della giuria.

Quando inizia Tale e Quale Show 2026: data, puntate e finale

La sedicesima edizione di Tale e Quale Show parte mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 1. Sono previste nove puntate, tutte in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La finale proclamerà il Campione di Tale e Quale Show 16, ovvero il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Come da tradizione, il premio sarà devoluto all’AIRC.

La produzione è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Maurizio Pagnussat. Per Carlo Conti si apre una nuova stagione di uno dei programmi più longevi della TV italiana: il giorno cambia, la giuria si rinnova, il cast sorprende. Dal 23 settembre toccherà alle trasformazioni dire se il risultato sarà davvero… tale e quale.