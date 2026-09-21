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NEW ZEALAND ENDEAVOUR: SUCCESSO DI VISITE AL MARINA DEL GARGANO

Dal 17 al 20 settembre oltre cinquecento persone hanno visitato la New Zealand Endeavour, la leggendaria imbarcazione oceanica ormeggiata presso il porto turistico Marina del Gargano di Manfredonia. Presentata ufficialmente il 16 settembre davanti a un pubblico numeroso e attento, la barca ha subito attirato cittadini, appassionati di vela e turisti, affascinati dalla sua storia e dalla tecnologia con cui fu costruita nel 1993 dal progettista Bruce Farr.

La New Zealand Endeavour, dominatrice della Whitbread Round the World Race 199394, con un grandissimo Grant Dalton al timone, è oggi perfettamente restaurata e rappresenta un raro esempio di ingegneria navale d’altura. I visitatori hanno espresso entusiasmo per la qualità del restauro (tutti i componenti sono originali), la potenza dello scafo e il racconto delle imprese sportive che l’hanno resa celebre a livello internazionale.

La “Leggenda della Vela” resterà visitabile fino al 26 settembre (gratuitamente). Il giorno successivo, il 27 settembre, salperà alla volta di Trieste per partecipare alla famosa Barcolana, dopo essere stata ammirata anche dagli oltre 1500 atleti partecipanti alla gara podistica Tecnorete Re Manfredi Run, che partirà proprio dal porto turistico con punto di raccolta di fronte all’imbarcazione, ormeggiata con la murata sinistra visibile, in tutta la sua imponenza, per foto e selfie.

“Siamo davvero felici della risposta del pubblico – commenta Antonio Tasso che, con Claudio Cagnin, skipper professionista, e con i membri del Comitato Organizzatore, hanno ideato e realizzato questo evento – speriamo che le condizioni meteo ci siano favorevoli, in modo da poter soddisfare tutte le richieste pervenute di visite e uscite in mare.