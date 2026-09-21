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Peschici, e Ischitella, maltrattamenti in famiglia: arrestati. Un arresto anche per droga

I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti nell’ultimo periodo, hanno tratto in arresto 3 persone, che dovranno rispondere a vario titolo, ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente, di lesioni aggravate, evasione, maltrattamenti in famiglia e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

Peschici FG): un uomo arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate ai danni del coniuge ed evasione.

I militari della Stazione di Peschici hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne del posto, già gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile di lesioni aggravate ed evasione. Un Carabiniere, libero dal servizio, avendo notato l’indagato sulla pubblica via mentre minacciava di morte la moglie arrivando ad afferrarla violentemente per i capelli, è intervenuto bloccando l’uomo a fatica, supportato subito dopo dall’arrivo di due pattuglie dell’Arma e della Polizia Locale. La donna è stata medicata sul posto per lievi ferite mentre l’uomo, dichiarato in arresto, è stato tradotto ai domiciliari presso un’altra abitazione. Tuttavia, la misura cautelare sarebbe stata violata poche ore dopo. Nella stessa mattinata, infatti, l’indagato sarebbe evaso, recandosi nei pressi della casa della vittima per poi allontanarsi. Immediatamente rintracciato, è stato nuovamente arrestato per evasione e tradotto presso la casa circondariale di Foggia. All’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora presso il comune di Peschici e congiuntamente il divieto di avvicinamento alla persona offesa, venendo quindi scarcerato.

Ischitella (FG): un uomo arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Ischitella hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne di origine bulgara, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della giovane coniuge convivente. L’intervento è scaturito dall’allarme lanciato da alcuni vicini, spaventati dalle forti urla provenienti dall’abitazione della coppia. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno accertato che, al culmine di una violenta lite scaturita per futili motivi, l’uomo avrebbe aggredito la moglie, dapprima strattonandola per il braccio, per poi arrivare a ferirla al volto con un fendente inferto utilizzando un coltello da cucina. È stato pertanto dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Foggia, ove rimane tuttora ristretto all’esito dell’udienza di convalida.

Cagnano Varano FG): un uomo arrestato dai Carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

A Cagnano Varano (FG), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vico del Gargano hanno arrestato un 23enne del posto, il quale, a bordo del proprio veicolo, alla vista della pattuglia avrebbe svoltato improvvisamente in una traversa. Raggiunto dai militari dell’Arma, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 150 gr. circa di hashish e un grammo di cocaina.

L’uomo, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari, al termine dell’udienza è stato scarcerato con contestuale sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva.