È sempre mezzogiorno, ospiti e anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: Antonella Clerici tra ricette e storie italiane

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La terza settimana della nuova stagione di È sempre mezzogiorno si apre lunedì 21 settembre, quando Antonella Clerici riaccende la sua cucina e torna a guidare il pubblico di Rai 1 verso un nuovo viaggio tra ricette, ospiti e storie italiane. Ogni giorno, alle 11.55, il programma mescola gastronomia, intrattenimento e attualità, mantenendo quel tono familiare che ha trasformato la cucina rosa della Clerici in un appuntamento fisso del mezzogiorno televisivo. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi arriverà in studio? Quali ricette verranno proposte? E quali novità caratterizzeranno la settimana?

Gli ospiti della settimana: da Massimo Gramellini a Mia Ceran

La nuova settimana si apre con un ospite d’eccezione: Massimo Gramellini, che sarà presente nella puntata di lunedì 21 settembre. Il giornalista e scrittore porterà nel programma il suo sguardo sul presente, alternando riflessioni e curiosità che si intrecceranno con il clima leggero della cucina di Antonella.

Il giorno successivo, martedì 22 settembre, arriverà invece Mia Ceran, giornalista e conduttrice, pronta a condividere racconti e aneddoti che arricchiranno la puntata. Per il resto della settimana, la produzione non ha ancora annunciato altri ospiti, ma il programma continuerà a alternare incontri, ricette e momenti di intrattenimento, mantenendo il ritmo vivace che lo contraddistingue.

Ricette, tradizioni e nuove idee: Marino, Persegani, Flachi e Quaranta tornano in squadra

Sul fronte gastronomico, Fulvio Marino proseguirà il suo viaggio nel mondo del pane, delle focacce e della pizza. Inoltre, racconterà le storie dei giovani panificatori italiani, creando un ponte tra cucina e territorio. Daniele Persegani, invece, continuerà a reinterpretare i piatti della tradizione, proponendo ricette che uniscono semplicità e gusto. Tra le novità della stagione c’è la “ricetta a specchio”, un format che permette agli spettatori di cucinare in diretta insieme allo chef, trasformando la puntata in un vero laboratorio condiviso.

Accanto alla cucina, Evelina Flachi offrirà consigli su alimentazione e benessere, mentre Federico Quaranta racconterà borghi, paesaggi e prodotti italiani, portando il pubblico in un viaggio ideale attraverso le eccellenze del territorio. Non mancheranno i momenti di gioco con Alfio Bottaro, protagonista del divertente “Divano nascosto”, e le rubriche rapide dedicate a chi cerca idee veloci per il pranzo.

Storie, giochi e territorio: il mezzogiorno di Rai 1 tra leggerezza e racconto

La settimana sarà arricchita anche dagli interventi di Angela Frenda e Carlotta Mantovan, che contribuiranno a rendere il programma ancora più vario. Come sempre, È sempre mezzogiorno non si limita a proporre ricette: racconta persone, luoghi e tradizioni, creando un mosaico di storie che attraversano l’Italia.

Inoltre, il clima familiare della cucina di Antonella Clerici continua a essere uno degli elementi più apprezzati dal pubblico, che ogni giorno partecipa con entusiasmo ai giochi telefonici e alle interazioni in diretta.