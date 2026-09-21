Beautiful, anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre: Carter tenta il colpo alla Forrester ma Brooke scopre tutto

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La settimana di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 28 settembre al 4 ottobre, si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena. Alla Forrester Creations, infatti, una riorganizzazione societaria apparentemente innocua si trasforma in un piano destinato a cambiare gli equilibri dell’azienda. Nel frattempo, nuove dinamiche sentimentali e inattesi ritorni animano la scena, mentre Brooke, ancora una volta, si ritrova nel posto giusto al momento giusto.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa sta davvero tramando Carter? Come reagirà Ridge? E quali nuove storie prenderanno forma a Los Angeles?

Carter prepara la sua mossa: la ristrutturazione fiscale diventa un’arma di potere

La settimana si apre con un cambiamento amministrativo alla Forrester che, almeno in apparenza, dovrebbe servire a ottimizzare la gestione fiscale dell’azienda. Tuttavia, Carter sfrutta proprio questa operazione per inserirsi nei documenti chiave, puntando a ottenere una posizione di controllo. Ridge nota qualcosa di strano, ma la pressione di Taylor e Steffy lo convince a firmare senza approfondire.

Di conseguenza, Carter può proseguire nel suo piano, convinto che la Forrester abbia bisogno di una guida diversa e meno punitiva nei confronti delle Logan. In privato, l’avvocato confessa a Hope di voler restituire dignità a chi, secondo lui, è stato messo ai margini. Il suo progetto, però, rischia di trasformarsi in un vero terremoto aziendale.

Brooke ascolta tutto e affronta Ridge: la verità sul piano di Carter

Brooke, sospettosa come sempre, si apposta vicino allo chalet e ascolta una conversazione decisiva tra Carter e Hope. Capisce immediatamente che la ristrutturazione non è affatto un semplice intervento fiscale, ma un tentativo di sottrarre la Forrester alla gestione di Steffy. Successivamente, Brooke corre da Ridge e gli rivela ciò che ha sentito. Lui, però, respinge le accuse, convinto di aver firmato solo documenti tecnici.

La tensione tra i due cresce, mentre Ridge inizia a temere di aver sottovalutato la situazione. Per evitare che Carter completi il suo piano, Ridge decide di rivolgersi a Justin Barber, uno degli avvocati più esperti della città, chiedendogli di analizzare ogni dettaglio del nuovo assetto societario. La battaglia legale è appena iniziata.

Nuove storie a Los Angeles: Will ed Electra, Remy e un nuovo inizio

Parallelamente alle vicende aziendali, la settimana porta anche nuove dinamiche sentimentali. Al “Giardino”, l’intesa tra Will ed Electra cresce giorno dopo giorno. Will decide di presentarla a Deacon e, con naturalezza, le rivela le sue origini Forrester. Poco dopo, però, viene richiamato in ufficio, lasciando Electra da sola. In quel momento arriva Remy, un vecchio amico che annuncia il suo trasferimento a Los Angeles. La sua presenza apre la porta a nuove trame e possibili triangoli sentimentali.