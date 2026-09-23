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Manfredonia, ambulanza e sanità: incontro con l’Assessore Regionale per il sindaco e la Commissione Salute

Il Sindaco e la Commissione Comunale della Salute di Manfredonia hanno incontrato ieri l’Assessore regionale alla Sanità per fare chiarezza sull’ipotesi di riordino delle postazioni delle ambulanze in Capitanata, che interessa anche la seconda postazione di Manfredonia.

Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati i circa 4.800 interventi annui effettuati dalle ambulanze di Manfredonia, sottolineando anche la particolare conformazione del territorio, che comprende aree come Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Mattinata, caratterizzate da distanze e viabilità che possono rendere particolarmente complessi gli interventi.

Inoltre è stato evidenziato che diversi trasferimenti vengono effettuati verso San Giovanni Rotondo e Foggia, anche per le esigenze legate alla chirurgia d’urgenza.

Le ambulanze, una volta giunte nei due presidi, possono rimanere impegnate per diverse ore, lasciando nel frattempo Manfredonia e il territorio circostante con una disponibilità ridotta di mezzi di emergenza.

Per questo si è ribadita la necessità di valutare la seconda postazione non solo sulla base dei numeri, ma anche considerando territorio, distanze, tempi di percorrenza e reale necessità di garantire una risposta tempestiva.

Durante l’incontro sono state affrontate anche le carenze di organico del nostro ospedale, in particolare nei servizi di Chirurgia e Radiologia, chiedendo un intervento della Regione per garantire personale e un’organizzazione che permettano all’ospedale di svolgere una maggiore funzione di filtro, concentrandosi sulla chirurgia di base e sui percorsi di screening e prevenzione collegati all’evoluzione epidemiologica del territorio. Altresì, evidenziate le sofferenze di organico delle altre strutture tra cui Cardiologia, Farmacia Territoriale, Ortopedia, gli ambulatori della Medicina e alcuni del distretto e infine quelle del centro di salute mentale e del Cesarano.

Su questi temi è previsto un ulteriore confronto con l’Assessore alla fine di ottobre.

Nel frattempo, il 29 settembre è stato fissato un incontro con tutti i Sindaci dei territori interessati, la Direttrice Generale, il Direttore della Centrale e l’assessore regionale per analizzare l’organizzazione del servizio e le modalità con cui sarà garantita la tempo-dipendenza.

Il Sindaco e la Commissione Comunale della Salute seguiranno con attenzione questi sviluppi, continuando a rappresentare le esigenze del territorio e a chiedere che ogni riorganizzazione tenga conto delle sue specifiche caratteristiche e dei bisogni della popolazione.

I componenti della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca