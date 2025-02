Flavio Montrucchio: “Mi sono evoluto diventando come mia moglie”.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Flavio Montrucchio, conduttore di successo, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama televisivo italiano grazie alla sua capacità di unire sentimento e cucina. Oggi, è il volto di due trasmissioni: “Primo appuntamento” su Real Time e “Cook 40” su Rai 2. Con l’undicesima edizione del dating show, Montrucchio ha apportato delle novità, introducendo puntate tematiche e elementi speciali come maschere e illusionisti, per rendere ogni incontro unico e coinvolgente.



L’ingrediente essenziale per Flavio Montrucchio

Secondo Flavio, l’ingrediente essenziale per un primo appuntamento perfetto è la capacità di ascoltare l’altro. “Sovrastare l’altro non funziona mai”, afferma, sottolineando l’importanza di evitare argomenti come i propri ex. La spontaneità e l’imprevedibilità dell’amore possono sorprendere, portando a storie inaspettate.

Oltre a essere un abile conduttore, Montrucchio è anche un marito e padre affettuoso. Sposato da ventuno anni con Alessia Mancini, crede che il segreto per una relazione duratura sia crescere insieme. “Non sono la stessa persona di vent’anni fa, ma ho avuto la fortuna di evolvermi nella stessa direzione di mia moglie”, confida.

In “Cook 40”, Flavio combina la sua passione per la cucina con la necessità di preparare piatti veloci. Questa duplice esperienza non solo arricchisce la sua carriera, ma rappresenta anche un modo per rilassarsi, coltivando il suo orto e dedicandosi alla spesa, attività che ama profondamente.