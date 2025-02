[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi primo appuntamento con Il Carnevale di Manfredonia che scalda i motori prima della Gran Parata di Domenica 23 Febbraio mattina. Il Gran Galà della Reginetta del Carnevale di Manfredonia 🥳👑

Per permettere a tutti di godersi appieno sia il nostro Gran Galà della Reginetta che la serata finale del Festival di Sanremo, abbiamo deciso di anticipare l’inizio dell’evento.

⏰ Apertura Porte ore 19.00 – Start: 19.30

📍 Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini (Corso Manfredi 22)

Nel frattempo per chi volesse godere al meglio della Gran Parata di Domenica 23 Febbraio sono online i biglietti per i posti in tribuna in Piazza Marconi:

https://www.carnevaledimanfredonia.org/negozio/

Foto della passata edizione! 🤩