Fiorello nei guai, è indagato per diffamazione

Il noto showman italiano Rosario Fiorello è stato recentemente indagato dalla Procura di Imperia per il reato di diffamazione, su richiesta del vicepresidente della Liguria, Alessandro Piana. La vicenda nasce da alcune battute pronunciate da Fiorello durante una puntata di VivaRai2!, in cui aveva commentato l’ingresso di Piana in Regione Liguria. Lo showman aveva descritto la Liguria come un “rave” e aveva affermato che il vicepresidente fosse coinvolto in un’inchiesta con escort e cocaina, dichiarazioni che Piana ha considerato lesive della sua reputazione personale e istituzionale.

Fiorello querelato da Alessandro Piana

Piana, che ha sempre dichiarato di essere estraneo alle indagini sui festini a base di escort e droga, ha presentato un esposto. La vicenda risale al 2021, quando un’indagine genovese portò all’arresto di alcuni imprenditori e coinvolse erroneamente Piana, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Il vicepresidente ha smentito le accuse e ha convocato una conferenza stampa per chiarire la sua estraneità.

Per le dichiarazioni di Fiorello, il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, ha aperto un fascicolo per diffamazione. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla libertà di satira e i limiti delle battute pubbliche.