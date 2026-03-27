Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano

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San Giovanni Rotondo – Fiocchi di Neve oggi 27 Marzo 2026 sulla città di San Pio. Una leggera nevicata sta interessando San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione poiché il fondo stradale è scivoloso. Anche se al momento il traffico non è compromesso, ma la prudenza non è mai troppa.

La redazione de ilsipontino.net analizzando i dati in proprio possesso aveva già annunciato con un proprio articolo che a fine marzo sarebbe arrivata nuovamente la Neve sul Gargano.

Come dalle immagini fornite da Foto Antonio Di Girolamo sono scesi dei fiocchi di neve su Casa Sollievo della Sofferenza e su tutta la città di San Giovanni Rotondo.

Come riporta Foggiareporter.it anche su Roseto Valfortore ed altri comuni dei Monti Dauni sta fioccando. Prestare attenzione durante gli spostamenti.