Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano
San Giovanni Rotondo – Fiocchi di Neve oggi 27 Marzo 2026 sulla città di San Pio. Una leggera nevicata sta interessando San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione poiché il fondo stradale è scivoloso. Anche se al momento il traffico non è compromesso, ma la prudenza non è mai troppa.
La redazione de ilsipontino.net analizzando i dati in proprio possesso aveva già annunciato con un proprio articolo che a fine marzo sarebbe arrivata nuovamente la Neve sul Gargano.
Come dalle immagini fornite da Foto Antonio Di Girolamo sono scesi dei fiocchi di neve su Casa Sollievo della Sofferenza e su tutta la città di San Giovanni Rotondo.
Come riporta Foggiareporter.it anche su Roseto Valfortore ed altri comuni dei Monti Dauni sta fioccando. Prestare attenzione durante gli spostamenti.