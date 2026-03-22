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A fine mese torna la neve sul Gargano?
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A fine mese torna la neve sul Gargano?
Marzo è pazzo, ma la notizia sconvolge davvero gli equilibri della primavera appena iniziata.
Tra giovedì e venerdì potrebbe tornare la neve sul Gargano.
Le ultime configurazioni prevedono per la fine della prossima settimana l’arrivo di freddo, vento e neve. Un crollo della temperature, già sotto media da giorni, che coinvolgerà tra la seconda parte di giovedì e la mattinata di venerdì tutto il centro-sud.
Basta seguirci per ulteriori evoluzioni.