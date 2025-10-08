Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ‘come fratello e sorella’: lui si è lasciato tentare?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Insieme da ben diciassette anni Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sembravano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, da poco però hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

Sui social hanno fatto sapere che da un po’ hanno deciso di prendere due strade diverse nonostante continuino a volersi davvero bene. Sul settimanale Nuovo Riccardo Signoretti ha fatto sapere di aver intervistato un’amica di Pamela Camassa che ci ha tenuto a precisare che la rottura non è stata causata da tradimento e terze persone.

Perché è finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa?

Ai microfoni de La Volta Buona Signoretti ha ribadito che non c’entrano terze persone, semplicemente erano diventati come fratello e sorella. Ha anche fatto sapere che circolavano da circa un anno le voci della loro presunta rottura, si parlava di una crisi tra loro.

Sul suo settimanale ha rivelato che la separazione improvvisa tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sta facendo non poco discutere. Si legge poi: “Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare? Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente“.