Filippo Bisciglia gela i fans: “Preso strade diverse”, l’annuncio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Filippo Bisciglia è stato l’assoluto protagonista della stagione televisiva estiva appena conclusasi. Il conduttore ha condotto con un record di ascolti l’ultima edizione di Temptation Island sui teleschermi di Canale 5. L’uomo è tornato a far parlare di sé nel corso delle ultime ore quando ha fatto un annuncio nel suo profilo social che ha gelato tutti i suoi fans. Il conduttore di Temptation Island ha pubblicato un breve comunicato nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la fine della storia d’amore con Pamela Camassa. Nella storia si leggono le seguenti parole: “E’ da un po’.. dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene.”

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non stanno più insieme

A distanza di pochi minuti dal comunicato di Filippo Bisciglia, ecco arrivare la replica di Pamela Camassa che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. In esso, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha scritto le seguenti parole: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo Bisciglia abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci ancora tanto bene.” Nel corso delle ultime settimane erano circolate in rete indiscrezioni su una possibile crisi di una coppia dello spettacolo italiano. Tuttavia la notizia della fine della storia d’amore tra il conduttore e la donna ha sorpreso un po’ tutti.