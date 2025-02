Fedez trascinato via dai bodyguard: “Impazzito per Chiara Ferragni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez è tornato al centro dell’attenzione dopo un episodio concitato avvenuto fuori dalla discoteca Morgana di Sanremo, dove il rapper è stato visto mentre veniva allontanato dai bodyguard in evidente stato di alterazione. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha sollevato interrogativi e speculazioni riguardo alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Il rapper, reduce dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha catturato l’attenzione dei presenti e dei fan, dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha condiviso un video su Instagram, mostrando Fedez mentre veniva trascinato via, urlando contro un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cantante avrebbe reagito a insulti rivolti a Chiara Ferragni, scatenando la sua furia.



Cos’è successo a Fedez?

Un testimone ha riportato che tra i commenti udibili nel video c’era una frase provocatoria: “Chiara la dà?”, che avrebbe infervorato ulteriormente Fedez. Questo comportamento tumultuoso arriva dopo le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona sul matrimonio dei Ferragnez, che avevano già sollevato un polverone mediatico.

L’episodio ha messo in luce le tensioni che circondano la vita privata di Fedez e il suo legame con Chiara, destando l’interesse dei fan e dei media. La situazione rimane incerta, ma ciò che è chiaro è che il rapper non ha intenzione di tollerare offese nei confronti della sua ex moglie.