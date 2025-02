Fedez ha tradito Chiara Ferragni con un’ex velina?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fabrizio Corona continua a tenere alta l’attenzione su Fedez e Chiara Ferragni. Il caso è troppo intrigante per essere accantonato, soprattutto ora che il rapper è sotto i riflettori del palco più prestigioso d’Italia: quello dell’Ariston a Sanremo, ovviamente. Tornato ospite del podcast Gurulandia, Corona ha rilanciato, con nuove rivelazioni, alcuni presunti tradimenti che avrebbero segnato la fine del matrimonio tra i Ferragnez.





Fedez e Chiara Ferragni: Corona non si ferma più

La trama che coinvolge Fedez si fa sempre più intricata. Sembrava che l’episodio di Falsissimo avesse chiuso il capitolo dei suoi presunti tradimenti, ma Fabrizio Corona non ha intenzione di lasciar cadere la questione. Dopo aver riequilibrato la narrazione puntando il dito contro Chiara Ferragni nell’ormai celebre episodio 5, ha fatto un passo indietro, tornando a concentrarsi sull’ex marito dell’imprenditrice digitale. Il suo racconto si è aperto con un riferimento a Giulia De Lellis, ricordando come in passato ci sia stato un avvicinamento tra lei e Fedez. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che gli è servito come punto d’appoggio per alimentare la sua lunga e studiata narrazione. Da qui, Corona ha intrecciato nuovi collegamenti: prima di stare con Tony Effe, Giulia De Lellis era legata a Carlo Beretta, che oggi è il compagno di Melissa Satta. Un filo di connessioni che sembra voler costruire una rete sempre più ampia attorno al rapper. Corona poi ha sganciato la bomba: “Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Se me l’ha detto lui? No, questa me l’ha riferita Taylor Mega”. Per il momento, la diretta interessata ha scelto di restare in silenzio, ignorando completamente la questione. Un atteggiamento simile a quello adottato da Giulia De Lellis lo scorso settembre, quando si trovò al centro di insinuazioni analoghe. Il primo riferimento a un legame tra Fedez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risale infatti a diversi mesi fa. Già allora le voci avevano iniziato a circolare, ma senza trovare conferme dirette dai diretti interessati. Corona, al suo tempo, aveva affermato ciò: “Poco prima che Giulia si mettesse con Tony Effe, si è sentita con Fedez. Si sono scritti per un bel periodo. Un rapporto di amicizia o di altra natura? Non voglio dare altri scoop, per ora. Lei mi piace, si è fatta da sola”.

