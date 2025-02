Fedez, la tattica usata per il Festival di Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez ha affrontato il Festival di Sanremo con un supporto speciale: la mental coach Nicoletta Romanazzi. Da gennaio, la dottoressa ha lavorato con il rapper per aiutarlo a superare le sue fragilità e le pressioni legate al gossip, creando un ambiente di concentrazione e serenità. Romanazzi, che ha già collaborato con atleti di alto livello come Mattia Perin e Marcell Jacobs, ha sottolineato quanto fosse importante per Fedez non farsi distrarre dalle polemiche esterne e rimanere focalizzato sulla sua arte.

Romanazzi, la mental coach di Fedez

In un post sui social, Romanazzi ha condiviso che il percorso con Fedez è iniziato con l’obiettivo di prepararlo a esibirsi al meglio sul palco di Sanremo. La preparazione ha incluso tecniche per escludere il mondo esterno e dedicarsi completamente alla performance, permettendo al cantante di riscoprire la sua musica e il suo pubblico. La vera vittoria di Fedez, secondo la mental coach, è stata quella di affrontare i propri demoni e riconoscere le proprie fragilità, imparando a volersi bene senza aspettare approvazione esterna.

Romanazzi ha anche chiarito che il suo lavoro si è svolto in sinergia con altre figure professionali, come uno psicoterapeuta, per garantire un approccio olistico al benessere di Fedez. Grazie a questo supporto, il rapper è riuscito a calcare il palcoscenico con coraggio e autenticità, condividendo un messaggio profondo con il suo pubblico.