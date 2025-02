Carlo Conti sul gossip a Sanremo scomoda Temptation Island, ecco perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In un’intervista a Bruno Vespa, Carlo Conti ha condiviso le sue riflessioni sul Festival di Sanremo 2025, sottolineando l’importanza della musica e dello spettacolo rispetto al gossip che circonda l’evento. “Il festival è anche chiacchiericcio, ma non è Sanremo Island; è il festival della canzone italiana”, ha dichiarato il direttore artistico, rispondendo alle recenti voci sui presunti tradimenti tra i concorrenti Fedez e Achille Lauro, coinvolgendo anche Chiara Ferragni.



Carlo Conti parla del duetto tra Fedez e Masini

Conti ha anticipato il duetto tra Fedez e Marco Masini, rivelando che sarà una versione rinnovata di “Bella Stronza”. Riguardo ai monologhi, ha affermato che “sono un po’ passati”, suggerendo che i momenti di riflessione saranno brevi e inseriti tra le canzoni, senza lunghe chiacchierate.

Con questa edizione, Conti spera di mantenere la leggerezza e la buona musica che hanno caratterizzato gli ultimi otto anni del festival, continuando il lavoro di suoi predecessori come Baglioni e Amadeus. Il cast di quest’anno, descritto come “al passo con i tempi”, offre una varietà di sonorità e temi. Artisti come Cristicchi e Brunori affronteranno argomenti profondi, come il legame tra generazioni e le sfide personali, promettendo un’edizione ricca di emozioni e nuove proposte musicali.