Fedez, in arrivo la sua autobiografia: di cosa parlerà e quale sarà il titolo del libro

Altre novità in arrivo per Fedez, nei giorni scorsi Carlo Conti ha annunciato la sua presenza alla prossima edizione del Festival di Sanremo come concorrente ma il 2025 ha in serbo per lui altre interessanti novità. Di che si tratta? Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia nelle scorse ore nei prossimi mesi il noto rapper pubblicherà la sua autobiografia.

Il giornalista ha mostrato un’opera che a quanto pare è stata scritta dall’ex marito di Chiara Ferragni. Ha reso noto anche il titolo ‘I giorni migliori dei miei anni peggiori’, frase pronunciata da Fedez in uno dei suoi brani più conosciuti ‘Magnifico’.

Di cosa parlerà il libro di Fedez e quando uscirà, tutto quello che c’è da sapere

Dal momento che si tratta di un’autobiografia è inevitabile pensare che Fedez ripercorrerà quella che è stata la sua vita fino ad ora. Probabilmente si soffermerà sul suo esordio nel mondo della musica e sulla chiacchierata storia d’amore con Chiara Ferragni, sulla nascita dei loro figli Leone e Vittoria e sulla fine del loro matrimonio. Stando a ciò che ha rivelato Gabriele Parpiglia, il rapper si metterà a nudo come non mai lasciandosi sfuggire inedite rivelazioni.

Sono già trapelati altri dettagli sul libro di Fedez, a quanto pare verrà pubblicato a marzo 2025, sarà composto da 252 pagine e costerà 18,50 euro. In moltissimi non vedono l’ora di scoprire il contenuto dell’autobiografia del rapper, di sicuro ancora una volta troverà il modo di far parlare di sé lasciando tutti a bocca aperta con le sue ‘confessioni’.