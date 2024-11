Fedez: la reazione alla love story tra Chiara e Tronchetti Provera

Fedez sembra aver fatto una frecciatina, in una delle sue ultime storie Instagram, alla coppia formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. I due sono oramai usciti allo scoperto, poiché sono stati visti a Roma durante il weekend , tra momenti di intimità e serate in ristoranti esclusivi del centro storico. L’influencer sembra aver ritrovato la felicità al fianco del noto imprenditore, mentre Fedez, come abbiamo precisato, ha lasciato intendere di non essere rimasto impassibile di fronte a tutto ciò.

Fedez: la storia Instagram che fa riflettere

Nel frattempo, Fedez ha passato il weekend a Milano in compagnia dei figli, dedicandosi un momento di svago e affetto familiare. Tuttavia, tra le sue storie Instagram è spuntata una canzone che molti hanno interpretato come un messaggio indiretto rivolto alla sua ex moglie, alimentando ulteriormente le chiacchiere sulla oramai ex coppia, che tanto ha caratterizzato il gossip italiano negli ultimi anni. In particolare, Fedez ha condiviso una parte di Low Cash, brano di Dargen D’Amico, cre recita così: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”. Un dettaglio che non sembra affatto casuale, soprattutto se si considera il cognome di spicco del nuovo partner di Chiara Ferragni.