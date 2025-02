Cristiano Malgioglio domina la scena a Sanremo: cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto protagonista Cristiano Malgioglio. Il celebre cantautore e personaggio televisivo ha affiancato Carlo Conti nella conduzione insieme a Bianca Balti e Nino Frassica. A 79 anni, Malgioglio ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e intrattenere il pubblico con la sua personalità e il suo stile inconfondibile. L’ingresso dell’artista sul palco dell’Ariston è stato uno dei momenti più memorabili della serata. Avvolto in un abito rosso e nero con uno strascico che superava la lunghezza del palco stesso, ha catturato immediatamente l’attenzione degli spettatori. La sua presenza scenica e il suo carisma hanno aggiunto un tocco di eccentricità e glamour all’evento.

Un look atipico

Salendo sul palco con un elegante abito di pizzo nero e un ampio colletto bianco, Cristiano Malgioglio ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Durante la serata, non sono mancati momenti di interazione vivace con il pubblico. Nonostante i toni leggeri e le battute, ci sono stati anche attimi di profonda emozione. Malgioglio si è commosso durante l’omaggio a Lucio Dalla, eseguito da Damiano David, frontman dei Måneskin. La performance di “Felicità” ha toccato le corde del cuore del cantautore, evidenziando la sua sensibilità artistica e il legame con la tradizione musicale italiana.

Cristiano Malgioglio: la simpatica gaffe sul maestro

A rendere ancora più memorabile il momento è stata una delle sue irresistibili gaffe. Mentre annunciava la prossima cantante in gara, si è imbattuto nel nome del Maestro d’orchestra Fabio Gurian, che nella sua personale reinterpretazione è diventato… Fabienne. Carlo Conti, con il suo inconfondibile aplomb, ha prontamente corretto l’errore, ma Malgioglio, incuriosito, ha voluto sapere di più sul direttore d’orchestra: “Ma da dove viene il Maestro?”, ha chiesto con fare teatrale. Conti, ormai rassegnato alla scena surreale, ha risposto scherzosamente: “Abbia pazienza, Maestro, se non me lo dice, qui non andiamo avanti”. Quando Gurian ha finalmente rivelato di essere originario di una località vicino Padova, Malgioglio ha esclamato con naturalezza: “Ah, Padova… vabbè, è un po’ austriaco!”. L’affermazione, completamente sganciata da qualsiasi logica geografica, ha scatenato un’esplosione di risate tra il pubblico e lo stesso Conti, che, visibilmente incredulo, si è limitato a ribattere tra le risate: “Ma come l’Austria?! Che c’entra l’Austria?!”. Un momento di puro spettacolo che ha reso ancora più vivace la serata, confermando Malgioglio come uno dei protagonisti più imprevedibili e amati di questo Sanremo.

Il lunghissimo strascico di Malgioglio a Sanremo 2025

Sanremo 2025: successo anche per la seconda serata!

La seconda serata del 75° Festival di Sanremo ha confermato il successo straordinario di questa edizione, con una media di 11 milioni e 700mila spettatori e uno share del 64,5%. Un risultato che ribadisce il trionfo già registrato nella serata inaugurale, quando Carlo Conti ha debuttato alla conduzione con quasi 13 milioni di telespettatori e uno share del 65%. Numeri impressionanti che segnano un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti, suggellando la fine dell’era Amadeus e l’inizio di un nuovo capitolo per il Festival. Conti ha saputo conquistare il pubblico con una formula che mescola tradizione e innovazione, puntando su ospiti di rilievo, performance emozionanti e momenti di spettacolo capaci di coinvolgere ogni fascia d’età.