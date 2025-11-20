Fedez con i figli e Giulia Honegger al parco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez torna a mostrarsi in pubblico con i figli Vittoria e Leone, ma questa volta al suo fianco c’è la nuova compagna Giulia Honegger, non più Chiara Ferragni.

Le foto, immortalate dai paparazzi del settimanale Oggi, mostrano l’allegra famigliola in un parco a Milano. Fedez, sorridente e sereno, accompagna i piccoli sulle giostre, in particolare sulle macchinine a scontro. Vittoria e Leone appaiono radiosi, felici di trascorrere tempo col papà.

Giulia ed il rapporto con i figli di Fedez

Anche Giulia, 23 anni, si mostra accudente con i bambini. Presenti anche Anna Maria e Franco, genitori di Fedez e nonni super presenti nella vita dei piccoli.

Fedez e Giulia fanno coppia da quattro mesi. Dopo le foto estive insieme, hanno rivelato il loro amore sui social. Lui 36 anni, lei 23, la differenza d’età non sembra pesare. Capelli castani e occhi chiari, la ragazza milanese compare sempre più spesso tra le Instagram stories di Fedez.

Di professione Giulia è stilista e imprenditrice: a Milano ha fondato il brand di moda Ayme insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Un nuovo capitolo per il rapper dopo la separazione da Chiara Ferragni.