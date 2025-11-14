Fedez ha un nuovo tatuaggio, la risposta di Chiara Ferragni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez e Chiara Ferragni continuano a sorprendere i loro fan con un acceso scambio di battute sui social. Recentemente, il rapper ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, un disegno confusionario e “scarabocchiato” sul torace, dedicato alla figlia.



Un tatuaggio “terribile” per alcuni



L’effetto visivo, che sembrava un insieme di tratti casuali, ha suscitato commenti critici, alcuni dei quali definivano il tatuaggio “terribile”. La reazione della coppia non si è fatta attendere: Chiara ha risposto con un proprio “tatuaggio”, in realtà un disegno fatto dal loro bambino Leone, che si vede sull’avambraccio. Si tratta di un cuore con scritte stentate, tra cui “TI VOGLIO” e “BENE”, tutto realizzato con un semplice disegno di penna biro blu, simbolo dell’amore materno. La risposta di Chiara, con il suo scarabocchio d’amore, ha superato di gran lunga il tatuaggio di Fedez, dimostrando che, anche tra le polemiche, la maternità e l’amore familiare vincono sempre. Un episodio che evidenzia come anche nelle sfide social, il sentimento e l’ironia possano prevalere, regalando un sorriso ai follower e dimostrando che, in fondo, l’amore si manifesta anche con disegni fatti dai bambini.