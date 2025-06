Federico Fashion Style chiude il salone a Napoli, cosa è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Napoli, qui dove il sole incontra la passione, perde al momento un tassello glamour: il salone di Federico Fashion Style situato al Vomero, nei magazzini Coin, ha chiuso i battenti. L’annuncio è arrivato come un silenzioso sospiro tra i corridoi del centro commerciale, che fino a pochi giorni fa risuonava delle forbici glamour dello stylist dei VIP. Ma è davvero un segno di crisi o un momento di riflessione? Federico Lauri — volto noto della tv grazie a reality come Il salone delle meraviglie — ha deciso di spiegare il gesto in prima persona, svelando i retroscena di una decisione che ha sorpreso molti. Ci ha parlato di famiglia, presenza paterna e di incognite legate alla casa madre del suo salone. Ma niente allarmismi: per lui si tratta solo di una pausa. E chissà, forse di un momento di rinascita.

Perché ha chiuso il salone a Napoli?

Federico spiega chiaramente: “Non ho chiuso perché l’attività non andava bene, ho chiuso per questioni familiari”. Il motivo principale? La figlia. Il parrucchiere, classe 1989 da Anzio, non ha esitato: “Sono separato […] preferisco che in questa fase gli impegni lascino spazio all’impegno genitoriale”. Colpito dall’amore dei suoi seguaci sui social — e forse preso da una necessità interiore — Federico ha voluto con forza mettere al centro l’educazione della sua piccola, in una fase delicata, e ritrovare i ritmi familiari. Ma non solo famiglia: c’è di più. Il brand Coin, che ospita il salone via Scarlatti al Vomero, sta affrontando una fase d’incertezza. Federico non entra nei dettagli, ma ammette: “Ho preso anche la palla al balzo… non avevamo problemi sugli affitti e il negozio andava bene. Ma so di incertezze nel futuro dei magazzini Coin […] e ho deciso in questo senso”. Anche se l’azienda non ha lasciato comunicati ufficiali in merito, il contesto economico e strutturale rende la sua scelta meno impulsiva e più lungimirante.

Cosa resta del salone? E ora cosa succede?

Federico rassicura tutti promettendo che questa sia solamente una misura temporanea. Non si registra infatti nessuna manifestazione di chiusura definitiva sui suoi canali social. Sul sito, inoltre, il salone partenopeo risulta ancora attivo, anche se irraggiungibile al telefono. Ad ogni modo , un velo di malinconia aleggia nel centro Coin: via le poltrone e i phon, dentro i manichini di un negozio d’abbigliamento. Le vetrine, un tempo ricolme di lifestyle, si sono spente, trasformando un luogo di bellezza in uno spazio silente. Chi è passato ha notato un’atmosfera, per certi versi, malinconica. Tuttavia, le clienti affezionate di Federico a Napoli non saranno abbandonate: tra Roma e Anzio gli altri saloni del brand resteranno operativi. E se la lontananza pesa, tanto vale approfittare di un weekend in questi poli. La presenza di Federico nel capoluogo campano non è stata lineare: nel passato ci sono stati piccoli intoppi, come le multe per non aver rispettato le normative anti-Covid sui dipendenti, e una festa natalizia non autorizzata nel 2022; episodi minori, ma emblematici della dimensione live e pop del suo brand.

E il futuro? Tra speranze e scenari

Federica promette che quando avrà assurto ai suoi impegni tornerà in città. Come già specificato, il suo non è un addio, ma un periodo di standby necessario per riorganizzarsi. Tuttavia, se il gruppo Coin non supererà il momento critico, è probabile che il salone non potrà tornare nella stessa location. In questo caso, si potrebbe aprire lo scenario di nuove aperture, magari in altre zone di Napoli, oppure in strutture più piccole o indipendenti. Nel frattempo, il marchio Federico Fashion Style non si ferma: altri sette saloni sono già attivi in Italia (Roma, Milano, Firenze, ecc.) e uno persino all’estero, a Sharm el Sheikh, in un resort di lusso. La chiusura del salone Federico Fashion Style a Napoli è un momento di transizione, dettato dalla volontà di conciliare carriera e famiglia. Non si tratta di un fallimento economico, ma di una scelta dettata dall’amore per la figlia e dai timori legati alla stabilità della casa ospitante, il gruppo Coin. Il futuro è incerto, ma non del tutto chiuso: le porte (per ora sprangate) del Vomero potrebbero riaprirsi quando padre e imprenditore torneranno pronti e rinnovati. Audacia, bellezza e famiglia: questi sono alcuni degli elementi che hanno reso Federico Fashion Style un’icona televisiva e non solo. Felicità per la figlioletta di Federico, coraggio per la città: Napoli aspetta, e chissà… forse il ritorno sarà ancora più spettacolare.