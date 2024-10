Federico Fashion Style, una cliente: “Sono stata aggredita”

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia, l’inviata Rajae Bezzaz ha raccolto le testimonianze di due clienti del salone di bellezza di Federico Fashion Style, noto personaggio televisivo e hair-stylist. A parlare è stata Nora Amille, conosciuta per aver partecipato al programma La pupa e il secchione. Nora ha riferito che dopo il trattamento presso il salone avrebbe iniziato a perdere i capelli. In seguito, un assistente di Federico l’avrebbe addirittura insultata, buttandola a terra e dandole un calcio sull’anca. Il racconto dell’ex Pupa è stato confermato da un’altra cliente, testimone di quanto sarebbe accaduto. Anche questa avrebbe avuto problemi dopo un trattamento. A Rajae la donna ha raccontato infatti di avere accusato forti dolori alla testa dopo l’applicazione di alcune extension.

Federico Fashion Style: il racconto di Nora

Nora Amille ha dichiarato: “In salone mi hanno fatto la cheratina dicendo che sarebbe andate a togliere il crespo e che i capelli sarebbero sembrati più lunghi. Ma me li hanno decolorati talmente tanto che quando sono uscito dalla erano crespi. Il giorno dopo mi sono svegliata e i capelli erano cortissimi, così vado in negozio e trovo Giorgio, l’assistente di Federico. Dopo avermi insultato, ha preso le mie cose e voleva sbattermele in mezzo alla strada. Poi mi ha buttato per terra e mi ha dato un calcio sull’anca”.