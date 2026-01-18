Federica Pellegrini e Matteo Giunta, presto in quattro

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ospiti oggi a Verissimo per un'intervista di coppia molto attesa. I due stanno vivendo un momento di grande felicità, con l'arrivo imminente della loro seconda...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ospiti oggi a Verissimo per un'intervista di coppia molto attesa. I due stanno vivendo un momento di grande felicità, con l'arrivo imminente della loro seconda bambina.

L'annuncio della gravidanza

La campionessa di nuoto e il marito hanno condiviso con il pubblico di Canale 5 la notizia che presto diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo la nascita della piccola Matilde, la famiglia si allargherà con un altro fiocco rosa. La coppia, come già raccontato in passato, ha sempre dimostrato grande complicità e affiatamento.

Una storia d'amore nata in piscina

Federica e Matteo si sono conosciuti in vasca, quando lui era il suo allenatore. La loro storia d'amore ha fatto sognare milioni di italiani fino al matrimonio celebrato nel 2022. La nuotatrice veneta, campionessa olimpica e mondiale, ha conquistato l'attenzione di tutti con le sue imprese sportive e la sua vita privata.

Una nuova vita dopo il nuoto

Dopo il ritiro dalle competizioni, Pellegrini si è dedicata alla famiglia e a nuovi progetti televisivi, tra cui la partecipazione a Ballando con le stelle. Il marito Matteo continua a lavorare nel mondo del nuoto, seguendo giovani talenti.