Federica Pellegrini incinta: cena romantica con Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower un momento speciale di questo fine anno. La campionessa di nuoto, in dolce attesa, ha raccontato la sua cena romantica "a tre" con il marito Matteo...

Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower un momento speciale di questo fine anno. La campionessa di nuoto, in dolce attesa, ha raccontato la sua cena romantica "a tre" con il marito Matteo Giunta e il pancione che cresce.

Un Capodanno speciale per la coppia

Le foto pubblicate sui social mostrano la Pellegrini raggiante, con il compagno di vita che la guarda con amore mentre il ristorante fa da cornice a un momento intimo e prezioso. La gravidanza sta procedendo serenamente e la coppia non nasconde la felicità per l'arrivo del bebè.

"Una cena a tre", ha scritto Federica accompagnando l'immagine con emoji che non lasciano dubbi sulla sua gioia. L'ex nuotatrice sta vivendo questo periodo con la serenità di chi ha raggiunto tutti i traguardi sportivi possibili e ora si dedica completamente alla famiglia.

Matteo Giunta, che è stato anche allenatore di Federica, le è sempre accanto in ogni momento. La loro storia d'amore, nata a bordo vasca, sta per essere coronata dall'arrivo di un figlio che rappresenterà un nuovo capitolo della loro vita insieme.

I tifosi della "Divina" sono in trepidante attesa per conoscere il sesso del bambino e la data presunta del parto.