Simone Annicchiarico rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: il gieffino ha bestemmiato

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Il regolamento del Grande Fratello Vip è sempre stato molto severo su alcuni aspetti, tra questi le bestemmie, Simone Annicchiarico infatti potrebbe pagarne le spese.

Sono tanti i concorrenti delle passate edizioni del reality che hanno dovuto abbandonare la casa più spiata dagli italiani dopo essersi lasciati sfuggire delle bestemmie. Domani sera andrà in onda la quarta puntata e potrebbe esserci un provvedimento disciplinare nei confronti di Annicchiarico, sul web sta circolando un video in cui si sente chiaramente che ha bestemmiato.

Simone Annicchiarico ha bestemmiato al Grande Fratello Vip: dovrà abbandonare il reality?

Nel video, diventato subito virale, il gieffino è in cucina con alcuni suoi compagni di avventura. Mentre stavano preparando il pranzo a Simone Annicchiarico è sfuggita una bestemmia, non sembrano esserci dubbi sul fatto che abbia detto ‘Porco D**’.

Accanto a lui in questo momento c’era Giancarlo Danto che dopo aver sentito la bestemmia pronunciata dal gieffino lo ha guardato stupito mentre portava le mano sulla fronte come a voler dire ma che hai combinato? Simone Annicchiarico ha avuto una reazione simile, lui ha messo le mani davanti alla bocca ma ormai era troppo tardi. Verrà squalificato dal Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.