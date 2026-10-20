Uomini e donne anticipazioni: Gemma Galgani lascia tutti a bocca aperta, c’entra Fabio

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Nelle scorse ore si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social si apprende che grande attenzione è stata focalizzata su Gemma Galgani, la quale ha lasciato tutti a bocca aperta con un gesto nei confronti di Fabio. Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano che la dama di Torino è scesa in studio per fare una romantica sorpresa a Fabio. In questa circostanza, Gemma Galgani ha riempito di attenzioni il cavaliere che sta conoscendo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono ricreduti su Gemma Galgani e Fabio

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari, Gianni Sperti e Alessandra Mussolini si sono ricreduti in merito all’interesse provato da Gemma Galgani per Fabio. I tre opinionisti si sono alzati persino in piedi per fare un applauso alla coppia. Il gesto ha commosso il cavaliere, il quale ha rifiutato di ballare con un’altra dama del parterre per dedicare un lento esclusivo alla dama di Torino. La relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele e per Gemma Galgani potrebbe esserci il tanto atteso lieto fine. Spazio anche a Marina e Oscar, i quali hanno rivelato di aver passato dei giorni incredibili insieme. In studio, Tina Cipollari ha preso le difese della dama.

Gemma Galgani (Screen Witty Tv)